Правительственная комиссия назвала причины аварии на шахте "Степная"

Плохая работа систем безопасности и проветривания, повышенная концентрация метана и нарушения в эксплуатации оборудования привели к взрыву, унесшему жизни 8 шахтеров

Неудовлетворительная работа систем проветривания, систем безопасности УТАС и УГК (унифицированной телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами), повышенная концентрация метана и нарушения условий эксплуатации кабельной продукции и электромеханического оборудования стали основными причинами взрыва на шахте "Степная" ГП "Львовуголь".

Такие выводы правительственной комиссии по расследованию причин аварии представил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в Facebook.

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"Все материалы будут переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Выводы комиссии должны стать основанием для проверки всех шахт в Украине и лечь в основу рекомендаций для разработки мероприятий по недопущению подобных аварий на шахтах страны", - написал он.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы. Погибли 8 горняков. Всего на аварийном участке находились 34 шахтера.