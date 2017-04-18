Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Украинские военные на востоке страны стреляли из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов
Ситуация в Донбассе

Фото Украинские военные на востоке страны стреляли из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов

<span class="label red">Фото</span> Украинские военные на востоке страны стреляли из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Воздушное командование "Восток" провело тактико-специальные учения

18.04.17 990
0000

На востоке Украины прошли тактико-специальные занятия с боевой стрельбой из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Восток".

"Программа была довольно насыщенной, а подготовка - динамичной. За это короткое время вполне освоил зенитную установку ЗУ-23-2. Конечно, опыт лишним не бывает. Поэтому нужно будет продолжить обучение военному делу непосредственно в штатном подразделении", - сказал командир зенитной установки отдельной радиолокационной роты в Луганской области, старший солдат службы по контракту Дмитрий Чега.

По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, должный уровень практических навыков владения штатным вооружением и военной техникой.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Литве учились отражать атаки "зеленых человечков"Генштаб ВСУ анонсировал масштабные учения ПВОНачались учения по обеспечению безопасности на Евровидении

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5399
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8106
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 15880
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2390
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 12732
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6444
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1482
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 5889
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2041
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 774
  1. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 11369 / 17451
  2. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 9977 / 10570
  3. В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии 6385 / 6921
  4. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 4424 / 7599
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 2931 / 5052
  6. Индустриальная страна 2657 / 5322
  7. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 2448 / 2765
  8. В Киеве хотят создать большое пешеходное кольцо 1646 / 1785
  9. Volvo V90. Вагон элегантности 1540 / 1752
  10. Генпрокуратура ищет авторов книги Януковича 1493 / 1661
  1. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 48 / 10570
  2. Брата Саакашвили лишили права проживать в Украине 27 / 17451
  3. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 27 / 7599
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 25 / 5052
  5. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 15 / 2765
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 9 / 6444
  7. Большая игра. Что стоит за нынешней попыткой национализации имущества олигархов 8 / 534
  8. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 7 / 12732
  9. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 7 / 15880
  10. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 7 / 18639
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.