На востоке Украины прошли тактико-специальные занятия с боевой стрельбой из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Восток".

"Программа была довольно насыщенной, а подготовка - динамичной. За это короткое время вполне освоил зенитную установку ЗУ-23-2. Конечно, опыт лишним не бывает. Поэтому нужно будет продолжить обучение военному делу непосредственно в штатном подразделении", - сказал командир зенитной установки отдельной радиолокационной роты в Луганской области, старший солдат службы по контракту Дмитрий Чега.

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По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, должный уровень практических навыков владения штатным вооружением и военной техникой.













Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua