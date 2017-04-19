Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Штаб АТО: ситуация на фронте стабилизировалась
Ситуация в Донбассе

Штаб АТО: ситуация на фронте стабилизировалась

Штаб АТО: ситуация на фронте стабилизировалась
Бойцы АТО / Фото: news.pn

Боевики открывали огонь только 8 раз

19.04.17 752
0000

За сутки 19 апреля по состоянию на 18:00 ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. Боевики нарушали перемирие 8 раз.

На приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом Павлополь - с автоматических гранатометов. По защитника Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На донецком направлении, позиции рядом населенного пункта Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "тишины" и огонь в ответ не открывали.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
СБУ обнаружила в Киеве подпольную типографию сепаратистовТеррористы снова сорвали процесс освобождения заложников в ДонбассеЗона АТО: наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 5893
  2. Туда и обратно. 5 способов переправить деньги через границу 8428
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 16567
  4. Мечтатель. Владимир Гройсман о голубой мечте украинцев 2680
  5. Охотный ряд. Трамп начинает большой поход за трофеями 13167
  6. Ворота Крыма. Симферополь на вечной паузе между прошлым и будущим 6752
  7. Белые вороны. Четыре истории тех, кто столкнулся с дискриминацией, но не стал её жертвой 1528
  8. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 6062
  9. Cистема под названием "Путин" — что-то вроде гопника, у которого есть нож в кармане, — Ахтем Сеитаблаев 2158
  10. На два процента меньше. Главные сериалы апреля 869
  1. В Украине значительно уменьшится количество получателей субсидии 6548 / 7076
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 5911 / 8967
  3. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 4272 / 11385
  4. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 2636 / 2936
  5. В Канаде за несколько дней исчезла река 2410 / 2932
  6. Индустриальная страна 2403 / 6172
  7. В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину 2266 / 2386
  8. Спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины, - СБУ 1832 / 1982
  9. В черный список Миротворца внесли знаменитого российского путешественника 1764 / 1896
  10. В Киеве хотят создать большое пешеходное кольцо 1676 / 1818
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 56 / 8967
  2. Журналисты показали строящийся дворец Ахметова под Киевом 27 / 11385
  3. Суд устал. Как в Черкассах рассыпаются дела Евромайдана 24 / 1496
  4. Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле 18 / 2936
  5. Большая игра. Что стоит за нынешней попыткой национализации имущества олигархов 14 / 867
  6. Макаревич: Россияне ненавидят друг друга и сами себя 10 / 7789
  7. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 9 / 16567
  8. В прессу просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину 8 / 2386
  9. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 7 / 5893
  10. В Канаде за несколько дней исчезла река 7 / 2932
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.