Штаб АТО: ситуация на фронте стабилизировалась

Боевики открывали огонь только 8 раз

За сутки 19 апреля по состоянию на 18:00 ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. Боевики нарушали перемирие 8 раз.

На приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом Павлополь - с автоматических гранатометов. По защитника Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

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На донецком направлении, позиции рядом населенного пункта Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "тишины" и огонь в ответ не открывали.