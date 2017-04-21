Минагрополитики: Похолодание не повлияет на урожай зерновых

Ухудшение погодных условий и заморозки до минус 5 градусов ночью существенно не повлияют на будущий урожай озимых и яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на директора департамента земледелия и технической политики в АПК Владимира Топчия.

В то же время, согласно сообщению, похолодание угрожает многолетним насаждениям, которые в фазе цветения становятся наиболее уязвимыми. В частности, речь идет о цветении косточковых - абрикоса, вишни, черешни, персика.

"Значительное снижение температуры на территории Украины несет угрозы для плодовых деревьев с цветущими соцветиями и теми, которые находятся на начальных фазах формирования плодов", - приводятся в сообщении слова Топчия.

После стабилизации погодных условий эксперты проведут тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого определят объемы возможных потерь.

Для южных и восточных регионов осадки положительно влияют на состояние культур. За их счет произошло значительное увеличение влаги в почве.

Напомним, по данным Украинского гидрометеорологического центра, существенное потепление на всей территории Украины ожидается только с 26 апреля.