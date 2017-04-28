Sea Breeze-2017 пройдут в режиме "свободной игры"

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Основной особенностью украинско-американских учений "Sea Breeze-2017" является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять из непосредственно руководителей учений и отдельно - штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО. "Sea Breeze-2017" будут отличаться от предыдущих учений, как и метод их проведения - международные маневры будут проходить в режиме "free play" ("свободная игра")", - пояснил руководитель рабочей группы по планированию учений от ВМС Украины – заместитель командующего ВМС по боевой подготовке капитан 1 ранга Алексей Неижпапа.

Он добавил, что в ходе "Sea Breeze-2017" многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговыми и авиационными компонентами. По его словам, это позволит провести апробацию способности перспективного штаба морского командования относительно управления силами в операциях по стандартам НАТО.

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В предстоящих учениях, кроме украинских и американских военных моряков, по плану, примут участие военные из Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции, а также военнослужащие других воинских формирований Украины.

Учениям, которые пройдут в июле 2017 года в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря, будет предшествовать курсовая подготовка украинских военных моряков по разным направлениям с привлечением иностранных экспертов. Кроме того, будут проведены фазы планирования операций без задействования основных сил, что, в свою очередь, даст возможность нарастить способности штаба морского командования к проведению активной фазы международных маневров.

Напомним, опубликовано видео совместных маневров украинского корабля с натовскими.