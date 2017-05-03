Комитет министров Совета Европы поддержал "крымскую" резолюцию ООН

КМСЕ призвал РФ отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезжать в Крым

Комитет министров Совета Европы поддержал выполнение "крымской" резолюции Генассамблеи ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Комитет министров Совета Европы впервые принял комплексное решение по Крыму! Важный практический результат", - отметил Климкин.

Комитет министров СЕ призывает к полному выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, а Совет Европы присоединяется к выполнению этой резолюции.

"КМСЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!", - констатировал глава МИД Украины.

Он добавил, что Комитет министров СЕ также предложил комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.

Комітет міністрів Ради Європи вперше ухвалив комплексне рішення щодо Криму! Важливий практичний результат, доказ, що #crimeaisukraine! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017 г.

1/3 КМРЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017 г.

2/3 КМРЄ пропонує Комісару Ради Європи з прав людини розглянути можливість вжиття заходів щодо оцінки ситуації з правами людини в Криму. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017 г.

3/3 КМРЄ закликає до повного виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Рада Європи долучається до виконання цієї резолюції. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 мая 2017 г.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН 19 декабря 2016 года на 71-й сессии приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Текст документа внесла украинская делегация, на пленарном заседании о нем высказался заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. С протестом выступил представитель Москвы.

За принятие резолюции проголосовали 70 стран, еще 77 воздержались, а против выступили 26 делегаций, среди которых – делегации России, Армении, Беларуси, Китая, Индии, Сербии, Узбекистана и других стран.