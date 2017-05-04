Эстонская авиакомпания возобновляет рейсы в Одессу

Эстонская национальная авиакомпания Nordicа возобновляет рейсы в Международный аэропорт Одесса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

С 13 мая 2017 года Nordica совместно с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines возобновит прямые рейсы Таллинн-Одесса-Таллинн. Полеты будут выполняться еженедельно по субботам с вылетом из Таллинна в 12:25 по местному времени, из Международного аэропорта Одесса - в 15:15.

В период 28 июня по 24 августа частота полетов будет увеличена до 3-х рейсов в неделю. Полеты будут осуществляться по средам, четвергам и субботам.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ900.

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Напомним, Nordica (Nordic Aviation Group AS) - принадлежащая эстонскому государству компания, которая организует полеты в сотрудничестве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines. Из Таллинна Nordica обслуживает на регулярной основе 21 авиамаршрут.