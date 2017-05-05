Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В мае Минобразования представит новый стандарт начальной школы

В мае Минобразования представит новый стандарт начальной школы

В мае Минобразования представит новый стандарт начальной школы
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Для внедрения нового стандарта по всей Украине необходимо переобучить 22 тыс. учителей

05.05.17 755
5000

В мае 2017 года Министерство образования и науки Украины  представит новый стандарт начальной школы. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"Мы собираемся в конце мая представлять новый стандарт начальной школы и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тысяч учителей", - сказала министр образования.

По словам Гриневич, общаться необходимо также с родителями, поскольку сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

"Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы у ребенка не пропадал интерес к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе ... потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаясь только с таким процессом, как пичканье знаниями, когда есть доска и учитель, и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению", - отметила Гриневич.

Ранее сообщалось, что Министерство образования инициирует ускорение внедрения реформы новой украинской школы с 12-летним обучением. В соответствии с первоначальной концепцией, реформа должна была начаться в 2018 году и полностью завершиться, когда в 2029 году дети поступили бы в 12 класс. Согласно ускоренной концепции, если напечатать учебники по новым программам для пятых классов в 2020 году, то впервые в 12 класс дети пойдут уже в 2027 году. Также рассматривается возможность напечатать учебники по новым программам для старшей школы в 2023 году, и тогда 12-летнее обучение начнется в 2025 году.

5
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Революция в голове. Как Открытый университет Майдана пытается изменить странуВ Крыму с начала оккупации в 36 раз уменьшилось количество школьников, обучающихся на украинском языкеНа ВНО-2017 зарегистрировалось меньше абитуриентов, чем в прошлом году

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5201
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3724
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8046
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2664
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5533
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1190
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1713
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1794
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1996
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4364
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 18400 / 52097
  2. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 2089 / 2385
  3. Умер один из старейших актеров мира 1780 / 1962
  4. В России прекращен выпуск самолетов АН-140 1627 / 1871
  5. Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии 1273 / 1657
  6. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1266 / 3712
  7. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 1209 / 1368
  8. Американские Черные ястребы прилетели в Польшу 1167 / 1327
  9. В Киеве вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни 1163 / 1287
  10. Арку Дружбы народов додекорируют национальным орнаментом 997 / 1113
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 71 / 52097
  2. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 20 / 1551
  3. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 12 / 3712
  4. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 7 / 2385
  5. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 6 / 1368
  6. Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине 5 / 435
  7. В Кабмине подсчитали, сколько будет стоить перепись населения Украины 4 / 1031
  8. Треть товаров в украинских магазинах не соответствует даже украинским нормам 4 / 790
  9. Трамп хуже всех моих страшных историй, - Стивен Кинг 4 / 570
  10. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4 / 2369
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.