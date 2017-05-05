В мае Минобразования представит новый стандарт начальной школы

В мае 2017 года Министерство образования и науки Украины представит новый стандарт начальной школы. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"Мы собираемся в конце мая представлять новый стандарт начальной школы и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тысяч учителей", - сказала министр образования.

По словам Гриневич, общаться необходимо также с родителями, поскольку сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

"Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы у ребенка не пропадал интерес к обучению. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе ... потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры, поэтому приходя в школу и встречаясь только с таким процессом, как пичканье знаниями, когда есть доска и учитель, и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению", - отметила Гриневич.

Ранее сообщалось, что Министерство образования инициирует ускорение внедрения реформы новой украинской школы с 12-летним обучением. В соответствии с первоначальной концепцией, реформа должна была начаться в 2018 году и полностью завершиться, когда в 2029 году дети поступили бы в 12 класс. Согласно ускоренной концепции, если напечатать учебники по новым программам для пятых классов в 2020 году, то впервые в 12 класс дети пойдут уже в 2027 году. Также рассматривается возможность напечатать учебники по новым программам для старшей школы в 2023 году, и тогда 12-летнее обучение начнется в 2025 году.