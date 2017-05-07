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Главная » Страна » Видео АТО: наши военные открывали огонь в ответ на провокации боевиков
Ситуация в Донбассе

Видео АТО: наши военные открывали огонь в ответ на провокации боевиков

<span class="label red">Видео</span> АТО: наши военные открывали огонь в ответ на провокации боевиков
Фото: Пресс-центр штаба АТО

Пять украинских бойцов получили ранения

07.05.17 649
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За минувшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. Пять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Авдеевки, силы АТО открывали огонь в ответ из автоматических гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, танка, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам рядом с Авдеевкой. Огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров противник накрывал защитников Луганского, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Верхнеторецкого. Вооружение БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял по позициям недалеко от населенного пункта Пески, а гранатометы и пулеметы больших калибров – по опорным пунктам вблизи шахты "Бутовка", Майорска, Каменки и Зайцево. В районах населенных пунктов Зайцево, Опытное и Пески действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении 120-миллиметровые минометы вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие враг применял по позициям вблизи Широкино. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Павлополя, а из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия бил по позициям неподалеку Водяного. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по защитникам Красногоровки и Марьинки, а из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия – по защитникам Гнутово. Пулеметы больших калибров противник применял по позициям вблизи Чермалыка. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск били по нашим позициям вблизи Крымского. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки и Новоалександровки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов – по опорным пунктам неподалеку Станицы Луганской.

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