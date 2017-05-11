Экс-капитан сборной Украины по футболу 9 мая был с георгиевской ленточкой

Бывший капитан национальной сборной Украины Анатолий Тимощук, который тренирует "Зенит" в Санкт-Петербурге, 9 мая появился на параде с георгиевской ленточкой.

Сообщается, что футболисты и тренерский штаб в полном составе побывали на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге - одном из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны.

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Напомним, в конце марта петиция о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка получила нужное количество голосов.

В течение шести дней за нее проголосовали более 300 человек при необходимых для ее рассмотрения местным горсоветом 14 дней.

За неделю до этого фанаты клуба "Волынь" написали петицию о лишении Тимощука звания Почетный гражданин Луцка после его назначения одним из тренеров "Зенита".