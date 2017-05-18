Замученному оккупантами в Крыму Решату Аметову присвоено звание Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил похищенному и замученному в 2014 году оккупантами в Крыму крымскотатарскому активисту Решату Аметову звание Героя Украины. Об этом Порошенко сообщил во время вечера-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины, передает УНИАН.

"Он ушел из жизни в 39 лет. Решат Аметов смело выходил на акции протеста против "зеленых человечков". Он намеревался пойти добровольцем в украинскую армию защищать территориальную целостность Украины. Группа неизвестных в оккупированном Россией Крыму похитила его на глазах у десятков людей и перед телекамерами. Через две недели его нашли замученным. Лишь мысль о последних минутах Решата вызывает ужас и боль. А его смелость - большое уважение", - подчеркнул президент.

Напомним, по данным Меджлиса, Решат Аметов пропал 3 марта 2014 года в Крыму. Его тело со следами пыток нашли 15 марта в поле у села Земляничное Белогорского района. У Аметова остались трое маленьких детей.