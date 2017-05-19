Генпрокуратура просит снять неприкосновенность с трех народных депутатов

Генеральная прокуратура подготовила представление в Верховную Раду относительно предоставления согласия на привлечение к ответственности еще трех народных депутатов. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов - Геннадия Бобова (ст.212, 366 прим.1 Уголовного кодекса Украины), Евгения Дейдея (ст.368 прим.2 УК Украины) и Андрея Лозового ( ст.212, 368 прим.2 УК Украины). Работаем дальше", - отметил генпрокурор.

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Ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 УК – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 УК– "Незаконное обогащение".

Напомним, в июле 2016 года Верховная Рада удовлетворила представление Генпрокуратуры на привлечение к ответственности депутата от "Воля народа" Александра Онищенко. Тогда депутаты поддержали представление о задержании и об аресте Онищенко.

Кроме того, в декабре прошлого года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от оппозиционного блока олигарха Вадима Новинского.