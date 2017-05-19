СБУ - крупнейший нарушитель прав человека в Украине, - правозащитники

Именно на СБУ больше всего жалоб о пытках, не предоставлении доступа к адвокатам, задержании без решения судов

Служба безопасности Украины является крупнейшим нарушителем прав человека и структурой, сотрудники которой совершают пытки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам доклада о соблюдении прав человека в Украине в 2016 году, подготовленного Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, заявил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает УНИАН.

"Служба безопасности сегодня является крупнейшим нарушителем прав человека. Именно на СБУ больше всего (примерно половина) жалоб о пытках, не предоставлении доступа к адвокатам, задержании без решения судов... Национальная полиция значительно более дисциплинирована в этой сфере, чем СБУ", - сказал Захаров.

По словам правозащитника, несмотря на опровержения, которые звучат со стороны СБУ, в ее структуре вопреки закону якобы продолжают существовать изоляторы временного содержания.

"Никакой реакции на обвинения от нее (СБУ), увы, не звучало", - заявил Захаров.

Напомним, в прошлом году делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы. Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины. В частности, 26 мая СБУ не допустила миссию подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.

СБУ, в свою очередь, неоднократно опровергала обвинения в якобы существовании в ее структуре тайных тюрем.