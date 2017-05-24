У экс-главы налоговой Луганщины в сумке нашли почти $4 миллиона

В ходе масштабной антикоррупционной операции ГПУ и МВД задержан бывший руководитель налоговой службы Луганщины Александр Антипов, в сумке которого обнаружили 3,8 миллиона долларов.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"У одного из руководителей Луганской некогда налоговой администрации господина Антипова - он задержан, а не сбежал, - обнаружен и сейчас идет тщательный пересчет 3,8 миллиона долларов, которые были у него просто в сумке", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в Украине происходит самая масштабная в истории антикоррупционная операция.