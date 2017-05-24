Олифер: Украина готова поставлять воду в ОРДЛО, несмотря на долги боевиков

Представителей Украины в Минске интересует вопрос, куда идут средства, собираемые боевиками с местных жителей за воду

Украина готова поставлять воду в ОРДЛО, несмотря на долги боевиков. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В то же время у представителей Украины в ТКГ возникает вопрос, куда идут средства, собираемые боевиками с местных жителей за воду, если украинская сторона за поставки ничего не получает.

"В рамках экономической подгруппы речь шла об оплате поставок за воду, потребленную в ОРДЛО. Мы готовы поставлять воду и поставляем ее, несмотря на существующие задолженности. Следует особо отметить: с мирных жителей неподконтрольной Украине части Донбасса квазивласти ОРДЛО регулярно собирают деньги за воду, в связи с чем возникает вопрос о том, в чей карман идут эти деньги", - написала Олифер.

Напомним, 24 мая на заседании гуманитарной подгруппы в Минске представители ОРДЛО заявили, что будут обсуждать списки пленных только с Виктором Медведчуком, который не смог принять участие в заседании.