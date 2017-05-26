Глава МВД пообещал не останавливаться и продолжать расследование

Сумма залогов, определенных судом для задержанных в рамках спецоперации Министерства внутренних дел Украины налоговиков, превысила 440 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Антикоррупционная налоговая операция - идем вперед! Итоги первого шага на длинном пути антикоррупционной налоговой операции. Выбраны все меры пресечения. 443,988 млн грн - сумма залога для задержанных", - говорится в сообщении.

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Глава МВД пообещал не останавливаться и продолжать расследование.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.