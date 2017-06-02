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Главная » Страна » Геращенко: В Осмаева стрелял агент российских спецслужб

Геращенко: В Осмаева стрелял агент российских спецслужб

Геращенко: В Осмаева стрелял агент российских спецслужб
Антон Геращенко / Фото: Александр Чекменев

Один из известных украинских политиков опознал киллера

02.06.17 73
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Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал "агентом российских спецслужб" человека, стрелявшего в экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Агент российских спецслужб, остановленный вчера Аминой Акуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича", - написал депутат.

Геращенко сообщил, что, "начиная с весны 2016 года, он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами".

По данным депутата, "один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста".

Геращенко попросил всех, кто встречался с задержанным агентом за последний год, немедленно связаться с полицией Киева по телефону 102 и помочь следствию в установлении всех его связей и намерений.

Напомним, 1 июня в Киеве произошло покушение на  чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. Киллер успел выстрелить в  Окуева, но его жена ответным огнем ранила нападавшего. Сейчас они оба находятся в больнице.

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