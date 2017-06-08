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Ситуация в Донбассе

Из-за обстрелов остановлена работа Юго-Донбасского водопровода

Из-за обстрелов остановлена работа Юго-Донбасского водопровода
Фото: news.nationalgeographic.com

Донецкая область может остаться без воды

08.06.17 84
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Из-за обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода и сам водопровод. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"В 7.30 в результате обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода. Проводится эвакуация персонала", - говорится в сообщении.

Позже в министерстве сообщили об остановке водопровода.

"Юго-Донбасский водопровод остановлен. Если обстрелы продолжаться, без воды могут остаться Покровский, Волновахский, Добропольский р-ны и Мариуполь", - сказано в сообщении.

По данным коммунального предприятия "Вода Донбасса", прекращена подача воды из канала Северский Донец-Донбасс на пять фильтровальных станций: Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольские № 1 и №2 и Донецкую. 

На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища.

Полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, так как они не имеют резервного источника водоснабжения. 

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