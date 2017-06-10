- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг 71 раз за сутки открывал огонь, – штаб АТО
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 10 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 10 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 192805
- Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 41667
- Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 2073
- Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1723
- Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 63933
- Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3548
- Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 8590
- За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 16737
- В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1853
- Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 7898
- Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья 9705 / 10906
- Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 5752 / 21065
- Китайская товарная биржа купила украинский государственный банк 4509 / 5216
- Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 4235 / 5310
- Карта военных действий в зоне АТО на 9 июня 1671 / 1791
- Художники показали путь к безвизу в карикатурах 1388 / 1921
- Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 1363 / 41667
- Какой город в Украине вы считаете наиболее комфортным для жизни? 1355 / 3833
- Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 1266 / 1474
- В "ДНР" желающие покинуть ряды боевиков обязаны возместить расходы на содержание, - ИС 1187 / 1528
- Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья 47 / 10906
- Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 40 / 5310
- Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 31 / 1474
- Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 28 / 21065
- Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 20 / 41667
- Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 14 / 1572
- Навальный обещает в случае победы на выборах вывести войска из Донбасса 12 / 4220
- Теперь не обманете. 5 вещей, которые нужно знать о новом законе о потребкредитовании 11 / 1467
- Порошенко подписал закон об украиноязычных квотах на телевидении 9 / 1238
- Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 8 / 192805
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.