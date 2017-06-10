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Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 10 июня

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 10 июня
Фото пресс-службы полка "Азов"

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 субботы, 10 июня

10.06.17 545
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