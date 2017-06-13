- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН: За три месяца в Донбассе погибли 36 гражданских лиц
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 13 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 вторника, 13 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 24432
- Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 7418
- Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 16734
- За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 2750
- Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2071
- Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 3687
- Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 1911
- Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2402
- Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 1730
- Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 684
- Рева: Пенсии должны быть пересчитаны исходя из средней зарплаты по стране – 3764 гривен 3781 / 4098
- Первый рейс украинского рельсового автобуса в Польшу оказался успешным 2646 / 3106
- Нюансы пластика. Что надо знать об использовании платёжных карт в ЕС 2570 / 3143
- Земле в будущем прогнозируют сильные дожди 2397 / 2904
- В Сети показали "Черепашку" для украинских военных 2072 / 2501
- "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 1649 / 1808
- В Москве за гимн России подростков паковали в автозаки 1573 / 1850
- Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 1526 / 24432
- Водитель столичной маршрутки ранил ножом бойца АТО 1460 / 1634
- При введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан, - МИД 1373 / 1961
- "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 22 / 1808
- Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 18 / 7418
- В Москве за гимн России подростков паковали в автозаки 14 / 1850
- Нюансы пластика. Что надо знать об использовании платёжных карт в ЕС 10 / 3143
- Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 8 / 1790
- Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 8 / 24432
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Канева 7 / 1737
- СНБО: От имени ведомства рассылали фейковые сообщения 7 / 1034
- Охотник за привидениями. Насколько эффективно полиция борется с наркотиками 6 / 787
- Чиновники присвоили себе более 20 млн грн на реабилитации воинов АТО 6 / 330
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.