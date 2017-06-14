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Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Минсдоха Клименко

Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе Минсдоха Клименко
Александр Клименко / Фото: lenta-ua.net

Беглого экс-министра и его окружение подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд грн

14.06.17 30
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Главная военная прокуратура ГПУ сообщила о подозрении экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Об этом в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Экс-минсдох Клименко получил письмо счастья. Находясь в глубокой эмиграции из-за страха вернуться на родину экс-минсдоху Клименко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением)", - написал Матиос.

Прокуратура подозревает экс-министра и его окружение в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд грн.

"Клименко энд компани (и те, что вертолетами уже "прилетели", и те, что в придорожных мотелях в Белгородской области РФ от страха спиваются, и те, что по норам прячутся) действительно обоснованно подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд грн (при курсе $ в то время 8 грн)", - сообщил главный военный прокурор.

Напомним, суд разрешил заочно расследовать дело экс-министра доходов и сборов Клименко.

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