Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак

Про это дело скоро "можно будет забыть", предупреждает бывший первый замглавы СБУ

Передача дела "черной бухгалтерии" Партии регионов от НАБУ к Генпрокуратуре приведет к его "погребению", поскольку его материалы будут приобщены к еще большему делу и "растворятся" в нем.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет бывший первый замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак.

Автор заявляет, что передача дела Генпрокуратуре под предлогом присоединения к еще большему делу об узурпации власти Януковичем выглядит как удачный способ для НАБУ и САП "снять" нежелательное проблемное дело и таким образом избежать ответственности за слабые результаты ее годичного расследования.

"Вместе с тем, по моему убеждению, такое решение приведет к "погребению" дела "черной бухгалтерии" ПР. Надо понимать, что его материалы будут приобщены к огромному массиву еще большего дела и "растворятся" в нем - они потеряют процессуальную самостоятельность, и о "черной бухгалтерии" ПР как таковой можно будет забыть", – уверяет Трепак.

Он отмечает, что во многих случаях при передаче дела от одного органа другому его расследование фактически начинается с нуля.

По словам Трепака, САП вопреки нормам УПК передает неуполномоченному органу дело о коррупционных преступлениях, которое должно расследовать только НАБУ.

"Таким образом закладывается правовая "мина" под все дело "черной бухгалтерии" ПР, поскольку создается реальный риск признания недопустимыми (незаконными) всех доказательств, полученных следователями ГПУ при расследовании фактов элитной коррупции. Более того, такие доказательства нельзя будет использовать и в деле об узурпации власти Януковичем", – говорится в статье.

Напомним, 9 июня стало известно, что САП приостановила расследование по уголовному производству против председателя ЦИК Михаила Охендовского по фактам возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов. При этом остальная часть материалов дела "черной бухгалтерии" была передана по подследственности в Департамент спецрасследований ГПУ.

В НАБУ, в свою очередь, сообщили, что продолжат расследование дела вместе со следователями Генпрокуратуры.

В мае прошлого года Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.