ОБСЕ: Боевики совершили жестокое нападение на наблюдателей

Вооруженные боевики террористической организации "ДНР" совершили нападение на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.