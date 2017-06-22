Кучма: Прогресса в выполнении Минских соглашений до выборов в Германии и России ожидать не стоит

Серьезного продвижения в выполнении Минских соглашений до выборов в Германии и России ожидать не следует. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма, передает 112 Украина.

Соответствующее мнение Кучма выразил, отвечая на вопрос о своем видении урегулирования конфликта в Донбассе.

"Чтобы хотя бы и "нормандская четверка", которая сегодня существует, собиралась и принимала решения. Не то, что они собирались то в Берлине, то в Париже, ни разу не вышли к прессе вместе. Поэтому ответственность лежит на Франции, на Германии и на России. Для нас мир на первом месте. Будем надеяться, что пришел новый человек в Елисейский дворец, и как мы видим по всем его заявлениям, он хочет сдвинуть этот процесс с места. Если они будут работать вместе с Меркель в таком плане, как они уже встречались, то убежден, что какие-то подвижки будут. Но у меня убеждение, что до выборов в Германии и до выборов в России никаких серьезных сдвигов не будет".

Напомним, перед саммитом G20президент Франции Эммануэль Макрон хочет встретиться в формате "нормандской четверки".