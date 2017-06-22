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Главная » Страна » В Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО
В Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

В Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО

90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы

22.06.17 125
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В Украине на начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции.

Об этом говорится в статье главы МВД Арсена Авакова, которую он опубликовал на странице в Facebook.

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - говорится в статье министра.

Он отмечает, что общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам – 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Аваков также пишет, что по данным международного правозащитного центра "Ла Страда-Украина", в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз.

При этом с точки зрения наличия поствоенного синдрома необходимо учитывать сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и тех, кто остается на оккупированных территориях в зоне боевых действий. Таким образом, в группе риска находятся в несколько раз больше людей.

Напомним, вчера в Украине был завершен призыв офицеров запаса. В район проведения антитеррористической операции поедут только те военные, которые подпишут контракт.

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