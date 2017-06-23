Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган опубликовала на своей странице в Facebook видео, которые позволили легализовать следственные действия в отношении главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.
Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.
Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.
Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.