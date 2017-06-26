Безработица в Украине растет

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в первом квартале 2017 года вырос до 10,1%, или 1,8 млн человек, по сравнению с 9,9% по итогам 2016 года (1,77 млн человек).

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с первым кварталом 2016 года показатель безработицы вырос также на 0,2 п.п.

При этом показатель безработицы для людей трудоспособного возраста (женщины в возрасте 15-58 лет и мужчины в возрасте 15-59 лет) по итогам января-марта 2017 года составил 10,5%.

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В Госстате отметили, что уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года уменьшился на 0,4 п.п. и составил 55,2%, или 15,9 млн человек, а среди населения трудоспособного возраста - на 0,1 п.п. и составил 63,3%.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения АТО.