Киберполиция остановила новую масштабную атаку Petya.A, – Аваков

Киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc, об этом сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
"Сегодня специальные агенты департамента киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры – прекратили второй этап кибератаки Petya", – отметил министр внутренних дел.
Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса.
"Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Российской Федерации", – сообщил министр.
Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.
Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.