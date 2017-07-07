Автор хита Moscow calling попал в чистилище Миротворца

Советский и российский рок-музыкант Алексей Белов, наиболее известный как соло-гитарист и автор большинства песен группы "Парк Горького", попал в базу преступников украинского центра "Миротворец".
Об этом свидетельствует запись в разделе "чистилище".
Музыканту вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, а также отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма.
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Накануне российская певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, попала в базу данных украинского сайта "Миротворец".