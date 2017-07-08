СМИ: Французы могут построить гигантскую солнечную электростанцию в Чернобыле

Украина ведет переговоры с одной из крупнейших компаний Франции Engie SA о постройке огромной солнечной электростанции в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, стоимостью $1,25 млрд в зоне отчуждения.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Французская компания изучает предварительное экономико-техническое обоснование проекта.

"Французский опыт в ядерной энергетике - это одна из причин, почему мы хотели бы работать именно с французской компанией", - сказал министр экологии Украины Остап Семерак.

Он добавил, что французская компания обратилась к украинскому правительству после того, как оно объявило о намерении развивать возобновляемые источники энергии в Чернобыле.

В Engie SA подтвердили, что компания ведет переговоры с Украиной, но отказались рассказывать о размере проекта. По словам Семерака, сейчас около 60 компаний интересуются реализацией проектов в зоне отчуждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области за год планируют построить три солнечные электростанции

Издание отмечает, что сегодня в Украине самые высокие тарифы на экологически чистую электроэнергию. Киловатт-час стоит 15 евроцентов, в то время как в большинстве стран в Европе цена не превышает 8,6 евроцентов.