ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

Россия выступила категорически против, но ничего не смогла сделать

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла предложенную украинской делегацией резолюцию "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Россия выступила категорически против принятия данной резолюции, однако документ был принят.

Тогда руководитель российской делегации вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил проголосовать в целом против принятия всей Минской декларации. Большинством голосов его предложение было отклонено.

В резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную республику Крым и город Севастополь".

Также в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Кроме того в резолюции ПА ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию "прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В документе также содержится призыв к РФ "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Данная резолюция войдет в итоговую Минскую декларацию.