Министерство культуры обвинило УПЦ в сотрудничестве с боевиками Донбасса

Минкульт призвал УПЦ публично осудить военную агрессию России против Украины и прекратить сотрудничество с террористами

Украинская православная церковь сотрудничает с террористической организацией "Луганская народная республика". Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Украины.

Сообщается, что в начале мая сепаратистский ресурс "Исток" обнародовал интервью с главой так называемого "комитета по делам религии и духовности "ЛНР" Андреем Лицоевым.

Тот заявил, что его назначением занимался митрополит Луганский и Алчевский, постоянный член Священного синода Украинской православной церкви владыка Митрофан (Юрчук). В связи с этим Минкульт призывает УПЦ публично осудить военную агрессию Российской Федерации против Украины и прекратить сотрудничество с террористами.

Также министерство обратилось к правоохранительным органам и предложило предоставить антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви надлежащую правовую оценку.