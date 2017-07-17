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Главная » Страна » Украина склоняет голову перед жертвами рейса МН17

Украина склоняет голову перед жертвами рейса МН17

Украина склоняет голову перед жертвами рейса МН17

Этого могло не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета

17.07.17 114
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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия поможет установить истину и наказать виновных в трагедии рейса МН17.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, невыразимой болью отозвалась в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас", - подчеркнул глава государства. 

По его словам, этого преступления могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России.

"Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями - доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления. Именно поэтому, не колеблясь ни секунды, в первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам. Так же не колеблясь, в соответствии с предоставленными мною полномочиями, несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении", - напомнил Порошенко. 

"Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, биения сердец которых ровно три года назад оборвала российская ракета", - подчеркнул президент.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании "Malaysia Airlines", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами "ДНР"). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчеты по MH17, доказывающих причастность России к уничтожению малайзийского лайнера.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа (Joint investigation team, JIT) официально обнародовала результаты расследования катастрофы Боинга, согласно которым он был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук", доставленной в Донбасс с территории России.

По данным исследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".

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