Украина склоняет голову перед жертвами рейса МН17

Этого могло не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия поможет установить истину и наказать виновных в трагедии рейса МН17.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, зажигая свечи памяти, мы склоняем головы перед 298 невинными жертвами рейса МН17. Страшная трагедия, невыразимой болью отозвалась в сердцах родных и близких, в каждом из нас. В тот день, как и сейчас", - подчеркнул глава государства.

По его словам, этого преступления могло и не произойти, если бы не российская агрессия, российская установка и российская ракета, завезенные с территории России.

"Наша ответственность и перед погибшими, и перед будущими поколениями - доказать агрессору-террористу неизбежность ответственности за все совершенные преступления. Именно поэтому, не колеблясь ни секунды, в первые дни после трагедии мной было принято решение о передаче расследования Нидерландам. Так же не колеблясь, в соответствии с предоставленными мною полномочиями, несколько дней назад мы подписали Соглашение между Украиной и Нидерландами, которым подтверждено избрание механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении", - напомнил Порошенко.

"Убежден, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия завершит этот путь. Это наш общий долг перед памятью тех, биения сердец которых ровно три года назад оборвала российская ракета", - подчеркнул президент.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании "Malaysia Airlines", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами "ДНР"). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчеты по MH17, доказывающих причастность России к уничтожению малайзийского лайнера.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа (Joint investigation team, JIT) официально обнародовала результаты расследования катастрофы Боинга, согласно которым он был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук", доставленной в Донбасс с территории России.

По данным исследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".