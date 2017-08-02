АТО: боевики выпустили 30 мин по Троицкому

В зоне проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска несколько уменьшили количество огневых провокаций. Всего с полуночи и до 19 часов боевики 5 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-цент штаба АТО в Facebook.

В частности, на луганском направлении под вражеским огнем оказались наши опорные пункты в поселках Крымское и Причепиловка. А около 16 часов преступники выпустили не менее 30 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Троицком.

На донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били по Авдеевке, а на мариупольском - работал снайпер.