Предварительная версия пожара в центре Киева – убийство с поджогом

Предварительная версия трагедии, что произошла в девятиэтажном доме по переулку Бехтеревский, 10 в Шевченковском районе Киева – убийство с поджогом. Об этом сказала пресс-секретарь главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, передает Укринформ.

"Конечно, если есть две женщины с проломленными головами, то занимаются этим правоохранительные органы. И их предварительная версия - это убийство с умышленным поджогом", - сказала Водолага.

В частности, одна из погибших – пожилая женщина – это хозяйка квартиры, а мужчина, который выпрыгнул из окна квартиры – квартиросъемщик. Вторая погибшая женщина, которую спасатели нашли под дверью, это, предположительно, дочь хозяйки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянские пожарные умышленно поджигали леса

Напомним, три человека – мужчина и две женщины – погибли в пожаре в многоэтажном доме на Бехтеревском переулке, 10 в Шевченковском районе Киева. Сообщение о пожаре поступило 11 августа в 12:19. В 13:10 пожар был локализован.