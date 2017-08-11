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Главная » Страна » В НБУ рассказали, планирует ли Гонтарева вернуться на работу после отпуска

В НБУ рассказали, планирует ли Гонтарева вернуться на работу после отпуска

В НБУ рассказали, планирует ли Гонтарева вернуться на работу после отпуска
Валерия Гонтарева / Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

С 8 августа по 26 сентября глава Нацбанка – в отпуске за свой счет

11.08.17 363
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Валерия Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе на посту главы Национального банка Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Председатель НБУ Валерия Гонтарева не планирует возвращаться к работе в центральном банке", - сказали в пресс-службе.

При этом Гонтарева с 8 августа до 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет.

"Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст.26 закона "Об отпусках"), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на посту главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки”, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, в апреле председатель Нацбанка Гонтарева объявила о своей отставке с 10 мая и подала соответствующее заявление президенту Украины Петру Порошенко. После этого Гонтарева ушла в отпуск.

Согласно Конституции, назначение и увольнение главы НБУ относится к полномочиям парламента по представлению президента.

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