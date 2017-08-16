Удостоверение участника боевых действий впервые получил военный капеллан.
Им стал протоиерей Андрей Кулицкий.
Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии.
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Отмечается, что протоиерей Андрей Кулицкий с марта 2017 года официально является военным священником (капелланом) учебного центра Нацгвардии во Львовской области. Еще до назначения на должность он на волонтерских началах работал с военнослужащими учебного центра.
С началом АТО неоднократно выезжал с гвардейцами на восток Украины, где занимался пастырской опекой личного состава.
Напомним, российский священник, задержанный в Беларуси, оказался сутенером.