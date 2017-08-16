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Ситуация в Донбассе

Фото Украинский священник получил удостоверение участника боевых действий

<span class="label red">Фото</span> Украинский священник получил удостоверение участника боевых действий
Фото: Нацгвардия

Протоиерей Андрей Кулицкий с марта 2017 года официально является военным священником (капелланом) учебного центра Нацгвардии во Львовской области

16.08.17 359
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Удостоверение участника боевых действий впервые получил военный капеллан.

Им стал протоиерей Андрей Кулицкий.

Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии.

Отмечается, что протоиерей Андрей Кулицкий с марта 2017 года официально является военным священником (капелланом) учебного центра Нацгвардии во Львовской области. Еще до назначения на должность он на волонтерских началах работал с военнослужащими учебного центра.

С началом АТО неоднократно выезжал с гвардейцами на восток Украины, где занимался пастырской опекой личного состава.

Напомним, российский священник, задержанный в Беларуси, оказался сутенером.

 

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