Украина открыла базу данных владельцев компаний

Глобальный реестр бенефициарных владельцев – инициатива Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции

В Украине открыли базу данных с информацией о конечных владельцах всех украинских компаний. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции, информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", – написал премьер-министр.

Гройсман подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев – инициативе Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции.