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Главная » Страна » Видео Тизер фильма "Киборги" за сутки набрал 100 тысяч просмотров
<span class="label red">Видео</span> Тизер фильма "Киборги" за сутки набрал 100 тысяч просмотров
Донецкий аэропорт / Фото: Facebook.com/sergei.loiko
Ситуация в Донбассе

Видео Тизер фильма "Киборги" за сутки набрал 100 тысяч просмотров

Фильм основан на реальной истории обороны Донецкого аэропорта

17.08.17 225
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Первый полутораминутный тизер фильма "Киборги", основанного на реальной истории обороны Донецкого аэропорта, за сутки набрал 100 тысяч просмотров в Youtube.

Об этом сообщил в Facebook режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

"Более 100 000 просмотров тизера за сутки! Спасибо, друзья, за поддержку!" - отмечается в сообщении.  

 

Напомним, государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт с компанией "Идас Филм" о предоставлении проекта "Киборги" государственной финансовой поддержки в размере 23 973,6 тыс. грн.  

Идея фильма "Киборги" стала одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино.  

Производство осуществляет кинокомпания "Идас Филм".

В основу фильма лег сценарий, написанный Натальей Ворожбит.  

Премьерный показ запланирован на 6 декабря - День Вооруженных сил Украины.  

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