Первый полутораминутный тизер фильма "Киборги", основанного на реальной истории обороны Донецкого аэропорта, за сутки набрал 100 тысяч просмотров в Youtube.
Об этом сообщил в Facebook режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.
"Более 100 000 просмотров тизера за сутки! Спасибо, друзья, за поддержку!" - отмечается в сообщении.
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Напомним, государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт с компанией "Идас Филм" о предоставлении проекта "Киборги" государственной финансовой поддержки в размере 23 973,6 тыс. грн.
Идея фильма "Киборги" стала одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино.
Производство осуществляет кинокомпания "Идас Филм".
В основу фильма лег сценарий, написанный Натальей Ворожбит.
Премьерный показ запланирован на 6 декабря - День Вооруженных сил Украины.