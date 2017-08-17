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Ситуация в Крыму

Стартовало тестовое вещание украинских телеканалов с Чонгара на Крым

Стартовало тестовое вещание украинских телеканалов с Чонгара на Крым
history.mk.ua

Речь идет как минимум о пяти телеканалах

17.08.17 49
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На РТС Чонгар в Херсонской области в тестовом режиме началась трансляция телеканалов на оккупированный Крым.

Об этом сообщил в Facebook член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются: UA: КРЫМ (НСТУ), 5 канал, Прямой канал (в прошлом - Тонис), ICTV, Черноморская ТРК", - написал он.

По словам Костинского, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме, с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября - с мощностью 1 кВт.

"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинскую речь на видео", - добавил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, ранее Нацсовет телерадиовещания определил победителей конкурса на многоканальное вещание с использованием 50-го телевизионного канала (стандарт DVB-T2), которые будут вещать с телевышки на Чонгаре на аннексированный Россией Крым.

Сейчас с Чонгара вещает 4 радиостанции: Украинское радио - 100,7 МГц, радио "Мейдан" - 101, 4 МГц, "Радио Крым. Реалии" - 105,9 МГц, "Херсон FM" - 107,8 МГц. Также украинские телеканалы в Крыму можно получать через спутник, в том числе 10 радиостанций, а программы Украинского радио можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц.

Также сообщалось, что в 2018 году Россия планирует построить телевышку неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

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