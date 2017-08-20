На Житомирщине пылает заповедник

В Житомирской области в районе села Копище Олевского района на территории Полесского природного заповедника вечером 20 августа загорелся лес на площади 120 га. Об этом сообщает ГСЧС.

На 2 гектарах огонь достиг верхушек деревьев.

Учитывая масштаб пожара и скорость его распространения из-за сильных порывов ветра, он был классифицирован как чрезвычайная ситуация. Расстояние до границы с Республикой Беларусь составляет 1-1,5 км.

В данный момент распространения огня остановлено.

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К тушению пожара привлечены 36 единицы техники и 201 человек, из них от ГСЧС 31 спасатель, а также 7 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.