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Главная » Страна » На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник

На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник

На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник
Артем Сытник / Фото: radiosvoboda.org

План разбойного нападения на детективов был записан на видеорегистратор

21.08.17 2160
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предотвратило покушение на детективов, которые расследовали дело бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса. Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник передает Insider.

"Господин Сус, не знаю почему, одно из вещественных доказательств – видеорегистратор – поставил у себя в кабинете. Так был зафиксирован план инсценировки разбойного нападения на детективов, которые вели расследование по нему, повреждения их имущества. Мы, получив эту информацию, предотвратили покушение на жизнь и здоровье наших сотрудников. Почему-то эти аргументы, которые были зафиксированы, суд не принял при избрании меры пресечения, но такие случаи есть", – сказал Сытник.

Напомним, бывший заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус был задержан 25 июля сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в аэропорту Борисполь в рамках расследования об отсутствии информации в его декларации об иномарке, а также о завладении чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.

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