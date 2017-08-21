На детективов НАБУ готовились покушения, – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предотвратило покушение на детективов, которые расследовали дело бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса. Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник передает Insider.

"Господин Сус, не знаю почему, одно из вещественных доказательств – видеорегистратор – поставил у себя в кабинете. Так был зафиксирован план инсценировки разбойного нападения на детективов, которые вели расследование по нему, повреждения их имущества. Мы, получив эту информацию, предотвратили покушение на жизнь и здоровье наших сотрудников. Почему-то эти аргументы, которые были зафиксированы, суд не принял при избрании меры пресечения, но такие случаи есть", – сказал Сытник.

Напомним, бывший заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус был задержан 25 июля сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в аэропорту Борисполь в рамках расследования об отсутствии информации в его декларации об иномарке, а также о завладении чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.