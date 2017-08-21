В СМИ опубликовали видео первых минут после резонансного ДТП на Львовщине при участии автомобиля владельца футбольного клуба "Карпаты", совладельца телеканала ZIK Петра Дыминского.

Ролик оказался в распоряжении ZAXID.net.

Отмечается, что запись сделали очевидцы аварии.

На видео виден джип Lexus из кортежа Дыминского, в котором ездит его охрана.

Также на месте происшествия видно седого мужчину в белой рубашке, который очень похож на 62-летнего Петра Дыминского.

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Впоследствии мужчина в белой рубашке сел во внедорожник Lexus, который был в кортеже вместе с Mercedes S 65 AMG, который и столкнулся с Opel Astra.

Напомним, ранее по подозрению в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина, Галицкий райсуд Львова арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского.