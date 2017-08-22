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Главная » Страна » Турчинов допустил возможность создания ударных групп РФ для вторжения в Украину

Турчинов допустил возможность создания ударных групп РФ для вторжения в Украину

Турчинов допустил возможность создания ударных групп РФ для вторжения в Украину
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

"Запад-2017" – самые масштабные за всю историю Российской Федерации стратегические командно-штабные учения ВС РФ

22.08.17 1243
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Под видом учений "Запад-2017", которые проводят Вооруженные силы РФ, не исключается создание ударных группировок российских войск для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Под видом СКШУ (стратегических командно-штабных учений, – ред.) не исключается создание ударных группировок войск (сил) ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины", – сказал Турчинов.

По его словам, самые масштабные за всю историю Российской Федерации стратегические командно-штабные учения ВС РФ "Запад-2017" уже начались.

Формальная тема этих учений – "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства в период нарастания военной угрозы и отражения агрессии на Западном театре военных действий".

Турчинов напомнил, что в течение последних лет такие учения неоднократно использовались для достижения скрытых военно-политических целей.

"В частности, учения "Кавказ-2008" (15 июля – 2 августа 2008 года) – российские войска, которые привлекались к маневрам, не вернулись с полигонов в пункты постоянной дислокации и начали вооруженную агрессию против Грузии; учения "Кавказ-2012" и "Кавказ-2016" (17-23 сентября 2012 года и 5-10 сентября 2016 года) – отработаны возможные варианты применения группировок российских войск и ведения боевых действий на Юго-Западном стратегическом направлении, в том числе против сил НАТО; учения ВС РФ и Беларуси "Запад-2013" (19-28 сентября 2013 года) – отработаны сценарии вооруженной агрессии против Украины, которые Кремль в общих чертах попробовал реализовать в 2014-2015 годах; учения "Центр-2015" (14-20 сентября 2015 года) – под его прикрытием была создана ударная группировка авиации для применения в Сирии", – акцентировал секретарь СНБО.

Кроме этого, по словам Турчинова, под видом обеспечения безопасности проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года Россией была развернута группировка войск для проведения специальной операции по оккупации Крыма.

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