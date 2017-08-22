Боевики выпустили 20 мин по нашим позициям под Марьинкой

С полуночи боевики 8 раз нарушили перемирие. В основном противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Однако полностью от запрещенного вооружения боевики все же не отказались. Около полуночи бандиты выпустили 20 мин калибра 120 и 82 миллиметра по нашим опорных пунктах вблизи Марьинки. Кроме того, на приморском направлении почти в час ночи преступники в очередной раз целенаправленно били из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Красногоровки.

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На донецком направлении под огнем противника оказались наши укрепления в районе Авдеевской промзоны и Каменки. А на луганском - преступники обстреливали силы АТО из гранатометов вблизи Донца и Крымского.