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Ситуация в Донбассе

Жириновский подозревается в финансировании терроризма

Жириновский подозревается в финансировании терроризма
Фото: Getty Images

Лидеру ЛДПР светит 12 лет с конфискацией имущества

23.08.17 670
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Сегодня, 23 августа, Генеральная прокуратура Украины составила в отношении депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского уведомление о подозрении в финансировании террористических группировок "ЛНР/ДНР".

Об этом пресс-центр ГПУ.

Жириновскому инкриминируется уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, а именно: поддержка и материально-техническое обеспечение террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Досудебным расследованием установлено, что Владимир Жириновский, находясь в Москве, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии России, в частности руководители и представители региональных отделений этой партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денег с граждан РФ.

В ГПУ подчеркнули, что за счет этих средств указанная группа под руководством Жириновского, действуя в том числе по просьбе руководителя террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих формирований шести транспортных средств производства РФ с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями. Отдельные из них использовались во время совершения терактов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

Санкцией инкриминируемой подозреваемому статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Порошенко назначил нового руководителя СБУ в Донбассе.

 

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