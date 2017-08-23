Жириновский подозревается в финансировании терроризма

Об этом пресс-центр ГПУ.

Жириновскому инкриминируется уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, а именно: поддержка и материально-техническое обеспечение террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Досудебным расследованием установлено, что Владимир Жириновский, находясь в Москве, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы и члены Либерально-демократической партии России, в частности руководители и представители региональных отделений этой партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денег с граждан РФ.

В ГПУ подчеркнули, что за счет этих средств указанная группа под руководством Жириновского, действуя в том числе по просьбе руководителя террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих формирований шести транспортных средств производства РФ с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями. Отдельные из них использовались во время совершения терактов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

Санкцией инкриминируемой подозреваемому статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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