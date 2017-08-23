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Правительство ограничило максимальное вознаграждение госисполнителям

Правительство ограничило максимальное вознаграждение госисполнителям
Фото: Depositphotos

Теперь они не могу получить по одному производству больше 200 прожиточных минимумов

23.08.17 832
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Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в Порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям и их размер, и размер основного вознаграждения частного исполнителя, которым сумма вознаграждения за одно производство не может превышать 200 прожиточных минимумов.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства, передает "Укринформ".

"Так случилось, что некоторые из исполнителей, которые больше всего исполняли производств, получили слишком высокие вознаграждения. Это не есть вознаграждения из государственного бюджета, это есть часть из той суммы, которую они взыскали. И поэтому мы решили ограничить максимальную сумму, которую может получить как вознаграждение государственный исполнитель, суммой в размере 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", -  отметил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на заседании правительства, подчеркивая, что ограничение будет касаться каждого отдельного производства.

Петухов объяснил, что если взыскание составляет  1 млрд грн, то вознаграждение государственному исполнителю не будет составлять 2%,  а максимум 200 прожиточных  минимумов для трудоспособных лиц, что на 2017 год это составляет 308 тысяч гривен.

Также заместитель министра юстиции напомнил, что с введением вознаграждения государственным исполнителям за 9 месяцев в три раза увеличилось количество исполнительных производств, которые были завершены. 

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о получении вознаграждений 8 сотрудниками Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины за два месяца в размере больше 23 миллионов гривен.

В Минюсте отметили, что вознаграждение государственным исполнителям Министерства юстиции не является премией и не требует дополнительных расходов государственного бюджета, а выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета, который формируется из средств исполнительного сбора, взимаемого государственными исполнителями с должников.

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