Укрпочта продает свою недвижимость

Государственная компания Укрпочта начала продажу права на аренду объектов недвижимости через электронную систему ProZorro. Продажи.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Первый аукцион по покупке прав на аренду помещений предприятия уже состоялся в системе ProZorro.Продажи.
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В ближайшее время компания проведет еще около 20-ти аукционов на аренду офисных помещений, мест общественного питания, торговых площадей.
Напомним, Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro.