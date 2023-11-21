"Схемы" на продуктах: в Минобороны жалуются на компании, которые блокируют тендеры для ВСУ

В украинском законодательстве есть определенные положения, которые дают возможность им манипулировать для срыва закупок Минобороны, пояснили в ведомстве. При этом такие случаи не единичны и уже возникали несколько раз подряд.

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Отдельные компании участвовали в торгах на Prozorro, пытаясь присоединится к поставкам продуктов питания для ВСУ. Их предложения отклонили по некоторым обоснованным соображениям. Однако теперь эти компании обратились в суд и этим заблокировали закупку продуктов для украинских бойцов на первый квартал 2024 года. Об угрозе срыва закупок говорится в сообщении Министерства обороны Украины. 21 ноября об этом написала пресс-служба ведомства.

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Не только яйца по 17 грн: в Минобороны постоянно выявляют схемы коррупции, — глава САП

В сообщении описывается ситуация, которая сложилась 1-2 ноября, когда объявили торги на Prozorro по продуктам для ВСУ. Торги должны были состояться в одной из областей — о какой именно области идет речь, не указано. Недовольная решением Минобороны, одна из компаний-участниц подала в суд и теперь процесс закупки вообще заблокирован. Поэтому, указывает ведомство, обратились в полицию по факту уголовного преступления, которое усматривают в действиях компании.

Компания начала действовать после того, как ее заявка на участие в торгах была отклонена, пишет пресс-служба. Указывают, что решение приняли, проанализировав предоставленные документы. Выяснили, что с 2016 года компания не вела финансово-хозяйственную деятельность, а счета были закрыты. Кроме того, не предоставили документы, которые должны были бы подтвердить "квалификационные критерии".

После этого компания подала на Минобороны в суд. Из-за особенностей украинского законодательства, торги отныне заблокированы и определенные подразделения Сил обороны не будут иметь продовольствия в первом квартале 2024 года, говорится в заметке пресс-службы.

В Минобороны подозревают, что действия компании — умышленные и направлены на срыв закупок для ВСУ. То есть, она якобы намеренно подала заявку в Prozorro, зная, каким будет решение. Поэтому ведомство усматривает уголовное преступление по ч.1 ст. 114-1 — препятствование деятельности ВСУ.

Кроме того, похожие ситуации возникли во время нескольких других тендеров, указывается в заметке. При этом "схема" заключалась в том, что "некоторые участники закупок злоупотребляют принципами открытости и прибегают к манипуляциям украинским законодательством", — заявили в Минобороны Украины.

Закупки Минобороны — детали

Отметим, на странице Facebook Арсена Жумадилова, который с 6 ноября возглавил Агентство закупок в сфере обороны, пока нет комментариев по ситуации в целом и по тендерам по питанию ВСУ в частности. Однако на странице Facebook Даны Яровой, члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, есть комментарий относительно определенных изменений в закупках — вроде бы ведомство планирует изменить правила и отойти от стандартов НАТО.

Между тем ранее Фокус рассказывал о проблемах с закупками продуктов, которые возникали у предыдущего министра обороны Алексея Резникова. В частности, в феврале 2023 года стало известно о приобретении так называемых"золотых яиц" по 17 грн за единицу. После этого расследователи исследовали еще несколько закупок — например, закупку зимней одежды для бойцов ВСУ у турецкого продавца, который на самом деле был тесно связан с гражданином Украины.

Напоминаем, 21 ноября министр обороны Рустем Умеров встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. На пресс-конференции Писториус рассказал, какую именно помощь получит Украина от Германии и будут ли входить в пакет дальнобойные ракеты Taurus.