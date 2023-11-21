Схеми на харчах: у Міноборони скаржаться на компанії, які блокують тендери для ЗСУ

В українському законодавстві є певні положення, які дають можливість ним маніпулювати для зриву закупівель Міноборони, пояснили у відомстві. Такі випадки не поодинокі та вже виникали кілька разів поспіль.

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Окремі компанії брали участь у торгах на Prozorro, намагаючись долучитися до постачання продуктів харчування для ЗСУ. Їхні пропозиції відхили з деяких обґрунтованих міркувань. Однак тепер ці компанії звернулися до суду й цим заблокували закупівлю харчів для українських бійців на перший квартал 2024 року. Про загрозу зриву закупівель ідеться в повідомленні Міністерства оборони України. 21 листопада про це написала пресслужба відомства.

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У повідомленні описується ситуація, яка склалася 1-2 листопада, коли оголосили торги на Prozorro щодо харчів для ЗСУ. Торги мали відбутися в одній із областей — про яку саме область ідеться, не вказано. Не задоволена рішенням Міноборони, одна з компаній-учасниць подала до суду, і тепер процес закупівлі взагалі заблокований. Тому, вказує відомство, звернулося в поліцію за фактом кримінального правопорушення, яке вбачає в діях компанії.

Компанія почала діяти після того, як її заявку на участь у торгах було відхилено, пише пресслужба. Вказують, що рішення ухвалили, проаналізувавши надані документи. З'ясували, що з 2016 року компанія не вела фінансово-господарську діяльність, а рахунки були закриті. Зокрема, не надала документи, які мали б підтвердити "кваліфікаційні критерії".

Після цього компанія подала на Міноборони до суду. Через особливості українського законодавства торги відтепер заблоковані, і певні підрозділи Сил оборони не матимуть харчів у першому кварталі 2024 року, ідеться в дописі пресслужби.

У Міноборони підозрюють, що дії компанії — навмисні та спрямовані на зрив закупівель для ЗСУ. Тобто вона начебто навмисно подала заявку в Prozorro, знаючи, яким буде рішення. Тому відомство вбачає кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 114-1 — перешкоджання діяльності ЗСУ.

Схожі ситуації виникли під час кількох інших тендерів, вказується в дописі. Схема полягала в тому, що "деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості і вдаються до маніпуляцій українським законодавством", — заявили в Міноборони України.

Закупівлі Міноборони — деталі

Зазначимо, на сторінці Facebook Арсена Жумаділова, який із 6 листопада очолив Агенцію закупівель у сфері оборони, поки що немає коментарів щодо ситуації загалом і щодо тендерів із харчування ЗСУ зокрема. Однак на сторінці Facebook Дани Ярової, членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони, є коментар щодо певних змін у закупівлях — начебто відомство планує змінити правила та відійти від стандартів НАТО.

Раніше Фокус розповідав про проблеми із закупівлями харчів, які виникали в попереднього міністра оборони Олексія Резнікова. У лютому 2023 року стало відомо про придбання так званих "золотих яєць" по 17 грн за одиницю. Після цього розслідувачі дослідили ще кілька закупівель — наприклад, закупівлю зимового одягу для бійців ЗСУ в турецького продавця, який насправді був тісно пов'язаний із громадянином України.

Нагадуємо, 21 листопада міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. На пресконференції Пісторіус розповів, яку саме допомогу отримає Україна від Німеччини та чи входитимуть у пакет далекобійні ракети Taurus.